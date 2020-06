Allarme: 5 casi di Coronavirus presso la sede Rai di Saxa Rubra, scattano i tamponi a tappeto

Allarme Coronavirus presso gli studi Rai di Saxa Rubra. Pare che l’allarme sia partito la scorsa settimana, il 7 giugno con la scoperta del primo caso di positività al Covid-19. Scattati i controlli a tappeto, ad oggi la sede Rai conta 5 positivi, 3 dei quali sono riconducibili al focolaio scoppiato al San Raffaele Pisana. Gli altri due sarebbero stati individuati grazie ai test sugli a sintomatici. Cosa è successo a Saxa Rubra?

Il primo contagiato apre il focolaio

Dopo lla notizia del primo contagiato, la task force Rai anti Covid-19, ha disposto la sanificazione di tutti gli ambienti e ha interpellato tutti i dipendenti che possono aver avuto un “contatto a rischio” con questa persona. Otto persone sono state messe in isolamento domiciliare. Ma dopo alcuni giorni casi di Coronavirus aumentano. La Task Force annuncia che sono stati riscontrati tre casi di positività di colleghi che lavorano presso la sede Rai romana. Continuano i controlli ad altri addetti tramite test sierologici.

Tamponi a tappeto

La task force anti-Coronavirus , dopo aver individuato 60 dipendenti a rischio presso la sede da cui si è svolto il collegamento per Juve-Milan, ha richiesto all’ASL di Roma 1 di poter accedere ad ulteriori tamponi, ad iniziare dai 60 colleghi per cui erano in corso i test sierologici. Sabato 13 giugno la Asl comunica che altri due test hanno avuto esito positivo. A quanto pare questi ultimi sono asintomatici e stanno bene. Anche in questo caso si è avviato il tracciamento dei contatti stretti. Si attendono ancora altri risultati dei tamponi effettuati.