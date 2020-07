Francesco Vaia sensibilizza i giovani in merito al caso Coronavirus in Italia: su Facebook un messaggio di sensibilizzazione

Il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia si sente responsabile per tutti quei giovani che non rispettano le precauzioni previste. L’uso della mascherina è importante! I giovani sembrano non comprenderlo e, viste le probabilità che il Coronavirus possa diffondersi ulteriormente in Italia nei prossimi mesi, scrive sul suo profilo Facebook un messaggio forte e chiaro: “mai più assembramenti!”

Vaia: “Mai più assembramenti!”

Vediamo cosa ha scritto sulla sua bacheca Francesco Vaia e confidiamo che il buon senso dei giovani possa avere la meglio sul loro modo di vedere le cose. «Contagi in aumento tra i ragazzi, mai più assembramenti…Registriamo un aumento di casi di Civid-19 tra i giovani…Molti amici mi chiedono di fare un appello ai giovani. Lo faccio più che volentieri, considerando che l’età media dei contagiati si è abbassata. Carissimi giovani, dimostrate di essere la parte migliore di questa società: mai più assembramenti, vi prego!». Esortarli a rinunciare agli assembramenti avrà l’effetto desiderato di contenere il virus anche nei prossimi mesi?

Troppa irresponsabilità?

L’obiettivo è, naturalmente preservare le categorie più a rischio: «Fate attenzione a come si stanno formando i nuovi contagi, proteggete i vostri genitori ed i vostri nonni con un atteggiamento di responsabilità. Tenete alta la guardia! Usciremo da questa situazione anche grazie alla vostra forza e voglia di costruire insieme un mondo migliore. Da questa negatività tiriamo fuori il meglio di noi!» Non permettiamo al Coronavirus di diffondersi ancora di più in Italia. Ci associamo anche noi al messaggio lanciato dal direttore Vaia. Invitiamo tutti i lettori del giornale a restare informati, consapevoli e responsabili nelle azioni quotidiane, cercando di essere un modello che i giovani devono seguire per garantire piena sicurezza a loro stessi in primis e all’intera collettività per salvaguardare la salute di tutti! Come ha detto Vaia, ragazzi : Tenete alta la guardia! Col Covid-19 non si scherza.