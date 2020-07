Saldi Estivi 2020: Lazio e Lombardia anticipano i saldi dell’estate

Saldi estivi 2020: La Regionale del Lazio ha dato il via libera dei saldi estivi, che inizieranno il 1° agosto 2020. A Roma i saldi saranno anticipati di un mese in questo momento di crisi economica dovuta all’emergenza nazionale del Coronavirus.

L’inizio dei saldi estivi inizieranno il primo agosto e permetterà di far ripartire l’economia con gli acquisti scontati anche del 50%. I commercianti potrebbero smaltire le scorte accumulate in magazzino nei mesi in cui le attività sono state sottoposte a stop forzato.

Saldi 2020: Lazio e Lombardia anticipano i saldi estivi

Saldi Estivi 2020: la Lombardia anticipa i saldi dell’estate. I tanto attesi saldi estivi quest’anno a causa del Covid-19 sarebbero dovuti partire con un mese di ritardo, alcune regioni però hanno anticipato la data di inizio fra queste la Lombardia. Nonostante la paura del contagio mai terminata i saldi estivi sono attesissimi e proprio per questo la Lombardia insieme ad altre regioni hanno deciso di anticipare la data di inizio.

Tra le regioni più colpite dal virus, la Lombardia, ha iniziato i saldi ieri sabato 25 luglio sia per far ripartire l’economia sia per aiutare i cittadini a risparmiare.

Saldi Estivi e norme Anti Covid-19, ecco le istruzioni per lo shopping dell’estate

Saldi 2020: Lo shopping per i saldi è iniziato. La Lombardia, una delle regioni più colpite d’Italia dall’epidemia di Covid-19 ha dato il via ai saldi estivi. Quest’anno però rispetto agli anni scorsi ovviamente ci sono regole e norme Anti Covid da rispettare. Lo shopping nelle vie della capitale italiana della Moda sarà assai diverso, scopriamo insieme le regole.

Innanzi tutto l’ingresso ai negozi sarà condizionato, come durante tutta la fase 3, dalla grandezza stessa del negozio; una volta entrati nel negozio sarà presa la temperatura ai tutti i clienti e se essa sarà superiore ai 37.5 gradi non sarà consentito l’ingresso all’interno dello show room. Infine, tutti i capi acquistati saranno sottoposti a sanificazione.