FUORI DAL CORO – EMERGENZA CORONAVIRUS IN ITALIA

Fuori dal Coro – Domani, martedì 25 febbraio 2020, in prima serata su Rete4. Nel nuovo appuntamento con Fuori dal Coro, Mario Giordano dedica ampio spazio all’emergenza Coronavirus in Italia. Con il leader di Articolo 1 Pierluigi Bersani (in diretta, ore 21.45 circa) si analizzeranno gli ultimi aggiornamenti sulla situazione e la diffusione del Covid-19 in alcune Regioni. Mentre il numero di contagiati e di vittime continua a crescere, il Governo italiano e le Regioni colpite hanno disposto misure restrittive per contenere la propagazione del virus.

APPUNTAMENTO CON FUORI DAL CORO MARIO GIORDANO

MARIO GIORDANO

Vari i divieti e le regole da seguire. Con il presidente della regione Veneto Luca Zaia, Vittorio Feltri e Alessandro Meluzzi faremo chiarezza sullo stato di emergenza. Costanti saranno i collegamenti in diretta con esperti dell’ospedale Sacco di Milano e Codogno, epicentro del focolaio coronavirus.

Nel corso della trasmissione Fuori dal Coro, con Nicola Porro, ospite in studio, si riaccenderà l’attenzione sulle case occupate – ripartendo dalla vicenda della 94enne Luigia che rischia di essere sfrattata dalla sua abitazione e torneremo sugli sprechi nella gestione immobiliare dell’Inps.