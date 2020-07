Molte le tendenze di quest’estate, ma ce n’è una che indiscutibilmente regna sovrana: I Pois! Vediamo cosa dice la moda estate 2020

Moda estate 2020 – Il ritorno dei Pois. Con l’arrivo dell’estate abbiamo visto ritornare molte tendenze moda.Tra le più in voga e glamour c’è la fantasia pois che non può mancare all’interno dell’armadio femminile. Fresca e versatile si adatta ad ogni tipo di outifit, dal giornaliero easy al serale glamour. Per seguire al 100% la tendenza dovremmo scegliere vestiti lunghi o tute jumpsuit e da non sottovalutare anche la scelta del tessuto, l’effetto seta è quello più ricercato e più glamour. Per gli amanti dei completi spezzati, questa fantasia diventa protagonista di bluse e camice.

Le regole fondamentali per il loro utilizzo

La moda dell’estate 2020, oltre ai soliti must, punta tutto sulla fantasia pois. Tailleur spezzati, gonne, giacche e vestiti l’importante è la loro presenza sul tessuto. Per seguire i look e le tendenze proposti dalle fashioniste del momento sono due le regole imperative da seguire: “Si ai giochi di colore cromatici, indossando più tonalità di colore che si richiamano fra loro e si anche alla scelta di un solo capo o accessorio catalizzatore con questa fantasia, come ad esempio le scarpe“.