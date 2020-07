Come per gli abiti, a seguire le tendenze delle stagioni ci sono anche i capelli, ecco i colori di capelli più in voga dell’Estate 2020

Tutti gli appassionati di moda e fashion cercano sempre di stare al passo con le tendenze, anche con quelle dei capelli sia dei tagli che del colore, scopriamo insieme quali sono i colori più glamour di quest’estate 2020.

Fashion hair stylist, i colori più glamour dell’Estate 2020

Biondo, Castano, Rosso e Nero ecco tutte le nuance dei look della stagione estiva 2020. Sul podio non poteva non esserci che lui, il biondo!!!! In tutte le su tonalità dal biondo freddo al caldo, dal caramello al biondo rosa pastello. A seguire il biondo sul podio troviamo il castano. Colore richiestissimo in questa stagione in Italia. Dal tiger eye al wild tiger o alla versione super richiesta moka.

Ce n’é anche per chi vuole osare

Infine sul podio troviamo il rosso, dalle sfumatura ramate sul biondo o sul viola. Si, quest’anno, anche ai look eccentrici come il rosa, l’azzurro ed il frosty hair. Molto interessanti anche le tendenze di abbigliamento per l’estate 2020.