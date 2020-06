Elodie sbotta e dice la sua dopo essere stata vittima di discriminazioni

La famosissima cantante, mentre scala le classifiche con i suoi due ultimi singoli, ha fatto una rivelazione che ha spiazzato i fan. Elodie ha dichiarato di essere stata vittima di discriminazioni.

“Più di una volta ho subito discriminazioni, a partire dal fatto che mia madre è nera e a varie scelte fatte nella vita. Io sono una donna libera e credo che tutti debbano scegliere in base a quello che sono o scelgono di essere e non avere paura degli altri“. Parole di fuoco da parte della cantante contro la discriminazione.

Le dichiarazioni di Elodie continuano

In radio Elodie promuove una combo eccezionale. Il singolo Guaranà, primo nella classifica dei pezzi più trasmessi e il nuovo singolo con Takagi e Ketra Ciclone. In questo periodo di grande rilevanza mediatica, la cantante, in una intervista a Fanpage.it, afferma dei concetti di spessore.

Ecco cosa ha affermato Elodie:

“Se io sono gay, se sono transessuale, qualsiasi cosa che non tocca la libertà degli altri, ma tocca la mia, nessuno ha il diritto di dare un’opinione” . La cantante prosegue: “Quindi non dico semplicemente la mia, ma difendo la libertà. Anche un bambino sa che la diversità non fa paura, ma arricchisce, poi cresciamo e perdiamo un po’ l’innocenza e la ragione“. Elodie, insomma, non riesce a non difendere chi ha un’identità diversa dagli altri o chi accusa gli altri perchè vorrebbe omologarlo al resto della società! Parole forti esattamente come la sua personalità. Forza Elodie, continua così!