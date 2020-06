Ciclone nuovo singolo di Tagaki e Ketra in feat con Elodie & Gipsy Kings

News musica – Tagaki e Ketra tornano con una novità per l’estate 2020, parole d’ordine? Energia positiva con il nuovo singolo, “Ciclone”. Tagaki e Ketra i paladini della musica estiva e dei grandi successi tornano con un nuovo singolo strepitoso in grado di inaugurare ufficialmente l’estate, siamo sicuri che questa nuova hit sarà un “Ciclone” non solo di nome ma anche di fatto.

Le affermazioni rilasciate su Sorrisi e Canzoni giorni fa, dei due produttori mentre ripercorrono le tappe più importanti dei loro successi prima di arrivare a realizzare il nuovo singolo “Ciclone” sono cariche di soddisfazione: “Siamo artigiani della musica. Costruiamo pezzi con sudore e sangue. Assieme a gente valida”

(foto musicaesta.com) Tagaki e Ketra Ciclone nuovo singolo in feat con Elodie

“È arrivato quel momento dell’anno in cui c’è voglia di un po’ di leggerezza e di ballare per celebrare la vita.”

News Musica – “È arrivato quel momento dell’anno in cui c’è voglia di un po’ di leggerezza e di ballare per celebrare la vita. Quest’anno ancora più degli altri. “ Tagaki e Ketra presentano con questa dichiarazione il loro stato emotivo e l’intenzione con la quale la canzone “Ciclone” è stata realizzata. Parole d’ordine? Energia positiva!

“Ciclone” nasce insieme a Davide Petrella, Federica Abbate Miki La Sensa. Tra le voci ci sono Elodie, (voce pop italiano); Mariah, artista di Miami e i leggendari Gipsy Kings da sempre sognati e ammirati da Tagaki e Ketra

Tagaki e Ketra, Elodie: “Quando mi hanno detto che ci sarebbero stati anche i Gipsy Kings…”

News Musica – La reazione molto allegra di Elodie dopo aver appreso che avrebbe collaborato con i Gipsy Kings è stata inevitabile: “È stato un piacere tornare a lavorare con i ragazzi dopo il successo di Margarita”. Ciclone è molto diversa. Italiana e internazionale allo stesso tempo. Quando mi hanno detto che ci sarebbero stati anche i Gipsy Kings mi sono messa ad urlare”.