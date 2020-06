Alex Britti non si ferma: con il primo concerto dopo il lockdown, la musica riparte da Roma

Alex Britti in concerto – l’artista è stato inarrestabile durante tutto il periodo dell’emergenza. Dopo l’uscita dei due nuovi singoli, il cantante romano rilancia il settore della musica con il primo concerto dopo il lockdown. Il primo evento musicale dopo mesi e mesi di chiusura totale rappresenta un barlume di speranza per i lavoratori dello spettacolo. Per un evento così significativo la location scelta è la nostra Capitale, nonché città di Alex, Roma. A dare l’annuncio è il diretto interessato sul suo profilo Instagram con “finalmente ci si rivede“.

Alex Britti non si ferma: il primo concerto dopo il lockdown il 17 e 18 luglio 2020

Date del concerto e biglietti disponibili

Il concerto di Alex Britti si svolgerà presso la Cavea dell’Auditorium Parco Della Musica a Roma. Le date saranno il 17 e 18 luglio. L’evento vedrà protagonista la star romana. Egli si esibirà insieme a una band di musicisti eclettici e proporrà una scaletta completa che andrà dai suoi più grandi successi fino agli ultimi singoli. Il pubblico potrà immergersi in uno scenario che va dal blues al jazz, stili che hanno sempre contraddistinto l’artista. I biglietti e il regolamento sono già disponibili a questo link.

Il ritorno di Alex Britti

Il concerto, oltre a segnare il ritorno di Alex Britti, vuole essere un segno di ripresa. Inutile dire che l’evento si svolgerà nel rispetto di tutte le linee guida in fatto di sicurezza anti-Coronavirus. Inoltre, l’artista romano che si era esibito per l’ultima volta da solo un una Piazza San Giovanni deserta in occasione del Concerto e del 1°Maggio, potrà presentare i suoi due nuovi singoli usciti in quarantena: “Brittish” prodotto da Salmo e “Una Parola Differente”, pubblicati lo scorso mese. Il cantante, durante il lockdown non ha smesso un attimo di lavorare intrattenendo il suo pubblico anche da casa, infatti ha anche dato lezioni di chitarra online. A fargli compagnia, oltre ai follower, c’è anche il figlio Edoardo, avuto tre anni fa dalla compagna Nicole. Ma ora i fan non vedono l’ora di tornare a cantare dal vivo insieme ad Alex Britti.