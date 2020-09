Calciomercato Roma, trasferimenti serie A: Allegri in pole? Fonseca confermato non convince Dan Friedkin. Sarri, se arriva Fabio Paratici. La a.s. Roma brancola nel buio…

Calciomercato Roma, ci risiamo, caos a Trigoria! Idee confuse per i trasferimenti serie A si gioca a mosca cieca, e la società capitolina è in chiaro affanno sul da fare per creare una formazione competitiva. In primis manca un D.S.: nomi tanti, fatti zero. Che fine ha fatto poi l’idea di riportare l’ex Francesco Totti a Trigoria? La situazione ad oggi 21 settembre 2020.

Il campionato di Serie A per la Roma è iniziato nel peggiore dei modi, persi 2 a Verona, contestualmente, Fonseca viene messo in discussione da Dan Friedkin dopo il passo falso contro l’Hellas.

La bomba lanciata a Ballando con le stelle 2020 di Allegri sulla panchina giallorossa ha delle fondamenta che lasciano il tempo che trovano: in pratica Massimiliano Allegri (più volte accostato alla Roma nel Calciomercato), sarebbe un altro nome proposto a Friedkin per vie trasversali.

Trasferimenti serie A, Roma allo sbando come l’attacco giallorosso sceso a Verona

Foto (laroma24.it) Calciomercato, la Roma brancola nel buio! Fonseca, Allegri, Sarri, Paratici

Calciomercato Roma. Dopo James Pallotta è la volta di Dan Friedkin a mandare in picchiata il mercato Roma che vedrebbe Dzeko alla corte di A.Pirlo, e Milik alla Roma. Dzeko fuori contro il Verona non significa che è ad passo dalla Juventus. Di fatto, parole tante e il trasferimento delle punte a favore della Juve è ancora in stallo.

Nel frattempo i giorni passano e Nicola Kalinic, vuole rimanere a Roma, per i Friedkin un’altra grana da sistemare. Improvvisamente spuntano nomi nuovi per l’attacco giallorosso: Luka Jovic (Real Madrid), Krzysztof Piatek (Hertha Berlino) e Andrea Belotti (Torino FC).

Mercato Roma che caos! Da Fonseca ad Allegri, da Dzeko a Milik, da Paratici e Sarri passando per Rangnick: le idee sono molto confuse

Calciomercato Roma. L’idea DS Paratici con un contratto di 3 anni da 2 milioni rimane in piedi. L’effetto è che l’eventuale arrivo DS della Juventus, cambierebbe tutte le trattative aperte sino ad oggi e aprirebbe le porte all’ingaggio di Sarri sulla panchina giallorossa.

La domanda è Massimiliano Allegri dunque? Le idee è palese, sono molto confuse in quel di Trigoria. Guido Fienga (CEO), non può essere il tuttofare di casa Roma, non può ottemperare ai suoi impegni lavorativi e alle trattative di CalcioMercato Roma, un DS andava preso immediatamente.

Calciomercato Roma: l’Incontro tra Dan Friedkin e Ralf Rangnick: l’idea Totti che fine ha fatto?

Trasferimenti serie A. Queste le parole di Ralf Rangnick intervistato dal Financial Times: “Non si tratta del Paese. Si tratta della sfida. Mi sono sempre considerato un fornitore di servizi, per i miei giocatori, per i miei dipendenti, per migliorare, per renderli migliori. E poi, alla fine, hai una situazione vantaggiosa per tutti”. Questi i presupposti del DS manager di Backnang (Germania).

Addio a Francesco Totti se arrivassero Fabio Paratici e Ralf Rangnick?

Trasferimenti serie A. L’idea di riportare Francesco Totti a Trigoria è tramontata? Rangnick, Friedkin l’ha incontrato per un colloquio, ma in quale veste o che ruolo avrebbe Rangnick qual’ora arrivasse alla Roma? Vorrebbe carta bianca e potere assoluto, Friedkin rimane in finestra.

Le idee in Casa Roma sono molto confuse

Calciomercato Roma: E’ evidente che per i trasferimenti serie A, le idee in Casa Roma siano molto confuse. Difesa assente. Ancora oggi Chris Smalling non è arrivato. Giorni fa per la difesa sono usciti altri nomi: Domagoj Vida (Be?ikta?), Marcos Do Nascimento Teixeira (Galatasaray), e l’accordo con De Sciglio a 2,8 milioni più bonus a stagione?

Per non parlare dell’attacco sterile senza Dzeko. Ad oggi, non c’è chiarezza sulla permanenza in giallorosso del bosniaco, o sulla punta che serve per sostituirlo in caso di un infortunio.