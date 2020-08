AS Roma a Friedkin: i dettagli del closing concluso oggi

Oggi si conclude l’affare plurimilionario del calcio italiano: la Roma passa a Friedkin e dice addio a Pallotta

Una nnuova era ha inizio per la AS Roma, che adesso passa in mano a Friedkin dopo una lunga trattativa. Oggi ha avuto luogo il closing di uno degli affari più costosi della storia del calcio italiano. La trattativa si è conclusa presso gli uffici della DLA Piper in via dei Due Macelli, a due passi da Piazza di Spagna.

I presenti

L’affare da 591 milioni di euro si è concluso in presenza del nuovo CEO, Guido Fienga, che resterà il responsabile del mercato, i legali di Pallotta (studio Tonucci) e quelli di Friedkin (studio Chiomenti). Davanti al notaio è avvenuta la firma dei contratti.

Hanno seguito la trattativa della AS Roma (già in attivo con il calciomercato) in video conferenza l’attuale presidente Pallotta e Ryan Friedkin, che dovranno siglare le ultime carte da trasmettere poi direttamente a Roma. Dan, prossimo presidente dei giallorossi, ha seguito le operazioni da Houston.

La Roma è di Friedkin: i dettagli del closing concluso oggi

L’As Roma é ufficialmente di Friedkin. Questa sera, dopo l’annuncio (atteso dopo le 18), registrerà un video messaggio ai tifosi. Ma i dettagli sul suo arrivo nella capitale non sono ancora chiari, a causa dei problemi negli spostamenti causati dalla pandemia di Covid-19. Ma tali problemi i viaggio non sono gli stessi per Pedro. Egli, proprio nel giorno della chiusura dell’affare Friedkin è atterrato a Ciampino e si è sottoposto al tampone. Il calciatore è passato dal Chelsea alla Roma con la quale firmerà un contratto da 3 milioni a stagione. Un grosso punto interrogativo è invece per David Silva, il quale è altalentalte addirittura tra Roma e Lazio.