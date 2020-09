Ballando con le stelle 2020, Paolo Conticini e Veera Kinnunen hanno fatto il tampone, Milly Carlucci: “Panico”

News, «Ballando con le stelle 2020». Con un video pubblicato oggi su instagram, registrato mentre ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti all’esterno dell’auditorium della Rai del Foro Italico di Roma, dal quale va in onda Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha raccontato: “Abbiamo vissuto 24 ore di panico”, spiegando che si è temuto che Paolo Conticini e la sua maestra di ballo Veera Kinnunen, potessero essere positivi al coronavirus.

E’ stato fatto un doppio tampone con esame completo […] l’esame è stato effettuato in due macchine, quindi con analisi separate. Quando è arrivato l’esito negativo, per noi è stato un grandissimo sollievo

ha raccontato Milly Carlucci, facendo subito dopo il nome di Paolo Conticini: “E’ lui il personaggio che ha vissuto tutto questo”.

«Ballando con le stelle 2020» Paolo Conticini e Veera Kinnunen hanno fatto il tampone

«Ballando con le stelle 2020», Milly Carlucci trema: “Li abbiamo isolati”

“Dopo il risultato negativo del tampone di Paolo, abbiamo capito che eravamo tutti in corsa per l’inizio di Ballando con le stelle” ha affermato subito dopo Milly Carlucci. La padrona di casa ha rivelato in seguito su Paolo Conticini e Veera Kinnunen: “Li abbiamo tenuti isolati in una gabbia di pexiglass”.

Milly Carlucci dopo il tampone di Paolo Conticini

“Quello che abbiamo passato non lo auguro al peggior nemico. Abbiamo visto una situazione davvero drammatica” ha dichiarato inoltre la Carlucci nel video in questione, aggiungendo poi, sempre su Paolo Conticini, apparso nel frattempo sulle scale dell’auditorium: “Penso che Paolo sia morto e risorto in 24 ore”.

“Samuel Peron è a casa”

News. Farò Ballando con dieci anni in meno ha quindi ironizzato Conticini, mentre Milly Carlucci (che proprio oggi in un’intervista si è augurata che tutto vada bene) ha sottolineato, in conclusione: “Siamo scrupolosissimi. Samuel Peron è a casa perchè non ha ancora avuto il primo tampone dall’esito negativo, mentre Daniele Scardina è qui”.

Intanto durante le prove Alessandra Mussolini ha avuto un imprevisto imbarazzante…