Fausto Leali squalificato? La squalifica dal GF Vip 5 di Leali per le parole su Benito Mussolini al Grande Fratello Vip ed Enock Barwuah

Grande Fratello Vip 5. Fausto Leali dopo le parole su Benito Mussolini è finito sulla graticola mediatica per le frasi sul Duce e le sue attività politiche in Italia prima della seconda guerra mondiale, come noto a tutti.

Molti siti sul web vorrebbero che questa sera cada la testa del cantante bresciano alla terza puntata del GF Vip 5, non gli basta un rimprovero, vogliono Leali squalificato. Questa è politica!

Al Grande Fratello Vip non c’è libertà di pensiero e di confronto

Squalifica di Leali dal GF Vip 5 per le parole sul Duce ed a Enock Barwuah

Al Grande Fratello Vip non c’è la libertà di pensiero e di confronto tra concorrenti. Siamo giunti al punto che al GF Vip non si possano toccare determinati argomenti o meglio, fare disquisizioni su alcune categorie: gay, razzismo, handicap e politica.

Di cosa dovrebbero disquisire gli inquilini nella Casa: te**e. c*li e docce delle concorrenti? Siamo alla Follia totale. Siamo un paese democratico, un paese che ha libertà di pensiero. Il GF è un reality show, basato, su usi e costumi della società italiana.

Qual’ora i concorrenti volessero lamentarsi, c’è il Grande Fratello, colui che coordina e decide l’andamento dello show. Gli argomenti vanno e possono essere trattati tutti.

Fausto Leali squalificato dal Grande Ftatello Vip?

Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip di Venerdì scorso televoto sono andati, Fausto Leali e Massimiliano Morra, chi perderà tra i due, non sarà eliminato, ma andrà in nomination con i nuovi concorrenti della Casa che sono entrati nella seconda puntata. Il cantante bresciano ancora una volta è stato protagonista senza volere (come accaduto per le attività del Duce) per spiegare la differenza su nero e negro.

Enock Barwuah e Fausto Leali, grande amicizia al Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip 5. Enock Barwuah ha spiegato a Fausto Leali che non dovrebbe utilizzare la parola negro. Ad oggi, la maggior parte dei siti web sono convinti, o vuole, che stasera Fausto Leali sia squalificato dalla Casa del GF. Secondo noi di gentevip.it, Fausto Leali, questa sera non dovrebbe essere a rischio squalifica per far comodo a qualcuno.

Qual’ora il chiarimento per le parole di cui sopra, fosse presa in considerazione dal GF, un ammonimento al massimo è quello che ci vorrebbe. Leali non dovrebbe essere squalificato dal Grande Ftatello Vip 5 per un nulla.