Gossip news, La fidanzata di Valentino Rossi è Francesca Sofia Novello le ultime notizie di Cronaca Rosa

Gossip news, Cronaca Rosa – Francesca Sofia Novello è la nuova fidanzata di Valentino Rossi. Modella di lingerie, classe 1994, Francesca ha conquistato il pubblico con la sua partecipazione in qualità di modella a Sanremo 2020. Francesca Sofia Novello ha un fisico mozzafiato che sfiora la perfezione. Queste le misure della nuova compagna del pilota motociclistico: 90-62-90. La modella e influencer ha conosciuto Valentino Rossi nel 2016 durante una gara a Monza mentre faceva l’ombrellina al centauro italiano di Tavullia.

Se è vero che il lockdown ha separato più di qualche coppia, è anche vero che molte le ha unite. La Novello racconta al settimanale Oggi i retroscena della convivenza con Rossi. “Con Vale ho superato il test della convivenza, ero scesa a Tavullia per un po’ di relax quando è scattato il lockdown” – ha dichiarato Francesca sulle pagine della rivista di gossip.

Prova convivenza superata per Valentino Rossi e Francesca

Valentino Rossi e la fidanzata Francesca superano la prova lockdown

Cronaca Rosa – Francesca Novello è abituata a girare il mondo per il suo lavoro, mentre Valentino Rossi è sempre in pista. La coppia ha trascorso il periodo di isolamento nella casa di Tavullia in campagna, tra momenti di relax, passeggiate con i cani e coccole in casa. Entrambi sono stati molto presenti sui social.

Mentre il campione di moto GP si diletta con le dirette insieme agli amici, la modella lombarda dispensa consigli ai fan e si prende cura del suo fisico allenandosi nel ranch di Valentino Rossi. “Attività all’aperto, nel mio posto preferito” è la didascalia alla foto pubblicata su Instagram. La Novello è stata più volte nell’occhio del ciclone della cronaca rosa per i suoi scatti “bollenti” in bikini postati sui social.

La fidanzata di Valentino Rossi: “Avere dei figli? Sicuramente”.

Gossip News – Quali novità avrà portato il lockdown alla coppia? Valentino Rossi, dopo l’addio a Linda Morselli, aveva espresso il suo desiderio di diventare papà. A proposito del suo legame con la Novello aveva dichiarato a Radio 1: “Avere dei figli? Sicuramente. Mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare la vita che faccio con quella di babbo. E comunque per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata”. Quindi non è da escludere che molto presto potrebbe arrivare la lieta notizia tanto attesa dal gossip.