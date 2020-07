Meghan Markle neutralizza Kate Middleton

Meghan Markle non è seconda a nessuno a Corte, nemmeno dietro Kate Middleton. Proprio per questo non ha esitato ad escogitare un piano per “ottenere il grado di attenzione che meritava” Questo è quanto riferisce Tom Quinn, esperto di questioni reali. Secondo il Daily Star Online, ha rivelato della accesa discussione che Meghan ha avuto con lo staff di Kate dopo che si è vista respingere alcune sue richieste.

Essere una Principessa e al contempo essere la numero due.

Situazione inaccettabile per la moglie di Harry che ora nella sua nuova vita a Los Angeles intende sempre primeggiare, anche sul marito, come si è reso evidente nell’ultima video-conferenza sul Commonwealth dove il Principe è apparso imbarazzato e schiacciato da Lady Markle.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso?

Quinn, che è l’autore del libro Kensington Palace: An Intimate Memoir From Queen Mary To Meghan Markle afferma che l’incidente tra Meghan e Kate è avvenuto quando i Sussex abitavano ancora a Nottingham Cottage, all’interno di Kensington Palace. La Markle avrebbe chiesto qualcosa a un membro dello staff di Kate e si è sentita rispondere: “Mi spiace, non posso. Lavoro per la Duchessa di Cambridge“. Sarà questa la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso?