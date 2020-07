Svelato il nome di un altro concorrente. Tommaso Zorzi approda alla quinta edizione del Grande Fratello Vip in onda a partire da Settembre

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5? L’inizio è previsto per Settembre, ma i fan già iniziano a scalpitare. Tanta l’agitazione per scoprire il nome del secondo opinionista e tantissimi i gossip che girano intorno a questa scelta. Ad attirare l’attenzione dei fan del reality però non è solo la scelta del secondo opinionista, ma anche i nomi di tutti gli inquilini che risiederanno all’interno della casa di Cinecittà. A rivelare il nome del nuovo inquilino della casa del Grande Fratello è il portale DavideMaggio.it in una diretta su Instagram.

Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi fra gli inquilini della casa del Grande Fratello.

A varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia di Cinecittà sarà Tommaso Zorzi, noto influencer e seguitissimo sui social. Attualmente impegnato nel programma di Tv8 “Ogni Mattina“, dove commenta il gossip, a Maggio 2020 ha pubblicato il suo primo libro “Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri“. Zorzi non è nuovo del mondo del reality avendo già partecipato a Riccanza 2 nel 2017 ed a Pechino Express in coppia con Paola Caruso nel 2018.