Aurora Ramazzotti, entusiasta nel nuovo ruolo di giornalista ed inviata di “Ogni Mattina”, di Tv8 con Adriana Volpe e Alessio Viola.

Aurora Ramazzotti, inviata di Adriana Volpe e Alessio Viola per “Ogni Mattina”. La Ramazzotti, entusiasta di questa nuova avventura, in un intervista riportata da Gossip.Tv, rivela di svegliarsi la mattina all’alba per trucco e parrucco e poi di corsa a lavoro. Aurora Ramazzotti è pronta a giocarsi tutte le sue carte al fine di trovare uno spazio ben definito all’interno del piccolo schermo. Aurora, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha dovuto sempre lottare contro sua condizione di “figlia d’arte”, che spesso e volentieri viene tradotta con raccomandata. Condizione questa che inizialmente la faceva star molto male poi con il tempo ha imparato ad infischiarsene. Aurora per “Ogni Mattina” incontra Leo Gassman.

Incontro fra figli d’arte per Ogni Mattina: Auroa Ramazzotti e Leo Gassman

Un servizio, quello realizzato da Aurora Ramazzotti per “Ogni Mattina”, (finito il suo lockdown) dedicato ai figli d’arte che combattono contro il nome dei genitori, che a volte più di aiutarli gli rende le cose più difficili. Una condizione questa che Aurora, come già affermato di sopra, conosce bene. Seguitissima sui social dove vanta quasi due milioni di follower, la Ramazzotti, è un personaggio molto amato dal pubblico. Durante questa nuova avventura nel ruolo di inviata incontra Leo Gassman, figlio di Alessandro Gassman e nipote di Vittorio Gassman. Aurora sfodera la sua ormai conosciuta parlantina e pone a Leo, ultimo vincitore di Sanremo Giovani, tantissime domande gioendo con lui per il successo ottenuto.