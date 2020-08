Tiziano Ferro sensibilizza tutti i proprietari di cani e animali a non abbandonarli adesso nel periodo estivo

Gossip: Tiziano Ferro si conferma quale è, una persona sensibile e amante degli animali e pertanto abbastanza arrabbiata verso chi li abbandona. Recentemente ha affermato:”Abbandonare un animale non è un solo un gesto disumano, ma anche illegale, pensiamoci con la testa e con il cuore”.

Queste parole sono quelle pronunciate dal cantante nel video appello per la campagna contro l’abbandono, Animals Lives Matter, organizzata dall’associazione Animalisti italiani.

Tiziano Ferro ha aderito insieme a Antonella Clerici, Marco Liorni e Rita Dalla Chiesa

Gossip: Sono diversi i sostenitori di questa iniziativa. Hanno già aderito infatti Antonella Clerici, Marco Liorni e Rita Dalla Chiesa, che affermano: “Vogliamo cercare di scoraggiare gli abbandoni e contemporaneamente stimolare le adozioni degli animali adulti, ricordando che abbandonare un animale, oltre ad essere un gesto deprecabile, è un reato e può causare incidenti anche mortali, oltre ad alimentare il triste fenomeno del randagismo”.

Walter Caporale, Presidente degli Animalisti Italiani afferma: Nel caso in cui incontrate un animale abbandonato cercate di metterlo in sicurezza e chiamate le forze dell’ordine”.

Il cantante incalza: “Fate un gesto di altruismo”

Tiziano Ferro esorta le persone a essere più responsabili. Quindi afferma: “Se non potete più prendervi cura del vostro animale, fate un ultimo gesto di altruismo e affidatevi a chi puoi aiutarvi, mi raccomando. Non li abbandonate prendetevi cura di loro come fanno loro con noi oggi giorno”.

Alle spalle,dietro di se’ su un divano, Tiziano Ferro mostra i suoi due cani Ellie e Beau, di sette e otto anni.

Tiziano Ferro adotta due cani abbandonati in un canile

Il cantante, insieme al marito Victor Allen, liha recentemente adottato i suoi 2 cani da un canile. Sfortunatamente erano stati abbandonati! Il motivo? “Perché non sapevano cacciare, aggredire e perché non essendo puri Dobermann non potevano concepire cuccioli da 3000€” . Questa la triste verità!