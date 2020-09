Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara presto sposi? Il gossip

Tina Cipollari, nota opinionista del celebre dating di Maria De Filippi, e il ristoratore Vincenzo Ferrara, suo compagno ormai da tempo, presto convoleranno a nozze.

Insieme da parecchio tempo ormai, Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara hanno spesso attratto rumors e gossip su di loro. Una coppia molto affiatata che non si è mai separata se non durante il lockdown. I figli dell’opinionista sembrano aver ormai accettato il legame sentimentale dell’opinionista con il ristoratore. A rivelare lo scoop sul presunto matrimonio al settimanale Nuovo di Tina e Vincenzo è un amico della coppia, il quale ha preferito però rimanere nell’anonimato.

Tina e Vincenzo presto sposi? Il gossip

La Cipollari, dopo la separazione con Kikò Galli, sembrerebbe pronta a convolare a nozze per la seconda volta. Tina Cipollari, come affermato di sopra, è legata ormai da tempo a Vincenzo Ferrara. A rivelare lo scoop del loro matrimonio un amico molto vicino alla coppia, dopo aver svelato che il matrimonio dovrebbe celebrarsi d’inverno ha voluto anche aggiungere sui preparativi: “Tina vuole fare una bella festa per rendere omaggio a questa seconda possibilità in amore che le ha concesso la vita…Non vuole rinunciare al sogno delle seconde nozze in grande stile…“. Un matrimonio in grande stile quello desiderato da Tina, insomma. Cosa ne penserà la sua acerrima nemica Gemma Galgani? E chissà se l’inverno in questione sia proprio questo che sta arrivando?