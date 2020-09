Uomini e donne, Gemma Galgani e Tina Cipollari: antagoniste fino all’ultimo sangue

Uomini e Donne , il programma più seguito di Canale 5 da giovani e adulti è tornato! Su Canale 5 Gemma Galgani e Tina Cipollari danno spettacolo come di consueto. Ci sarà pure un nuovo studio, i due troni accorpati e Maria De Filippi seduta sul suo mitologico scalino, ma la tradizione vuole che siano le liti tra donne a rendere il programma più avvincente . Gemma Galgani si è sottoposta a un lifting, Tina Cipollari, in forma con non mai e pronta ad attaccare le sue prede…

Intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine Gemma Galgani su Tina Cipollari ha confessato: ”Ormai blatera a briglie sciolte e privilegia le urla. Non ha mostrato nessun tipo di comprensione e complicità”.

Gemma Galgani botta e risposta con Tina: “Forse anche lei avrà bisogno di un aiutino”

Uomini e donne rinnovato, usuali dissidi tra Gemma e Tina

Ciò che rende speciale il programma sono i complimenti e le offese tra le due bionde Tina Cipollari e Gemma Galgani. Qui le frecciatine si sprecano: “Mi ha accusato per anni di essere un ritocco vivente” ha dichiarato Gemma di Uomini e Donne al magazine ufficiale della trasmissione, “e ora non parlerà più a vanvera. Vedrà che c’è speranza per tutti e forse anche lei avrà bisogno di un aiutino”. All’attacco!Le due acerrime nemiche del dating continueranno per tutto il 2021?La vera novità è che Gemma è tornata single, ne vedremo delle belle nelle prossime puntate . Voi, per chi tifate?