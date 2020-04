Susy Fuccillo ha partorito la seconda figlia, l’ex ballerina di Amici è diventata mamma bis, prima foto della bambina

La ballerina della settima edizione di Amici di Maria De Filippi, Sara Fuccillo ha partorito, oggi è diventata mamma per la seconda volta, dopo la nascita della prima figlia Cristiana arrivata a maggio 2018. Secondo fiocco rosa in casa Raciti. Oggi, sabato 11 aprile alle 3 del mattino è nata Giordana, la seconda figlia di Susy Fuccillo e Salvatore Raciti. Nel 2015 l’ex ballerina di Amici è convolata a nozze con il suo fidanzato storico. Per lui ha lasciato Napoli stabilendosi in Sicilia. Mamma e figlia stanno bene ed è proprio la diretta interessata ad annunciare la lieta notizia su Instagram.

La neo mamma pubblica la prima foto che la ritrae sul letto di ospedale a poche ore dal parto, con in braccio la sua seconda figlia appena nata. “11 APRILE 2020 alle ore 3.00 Il mio nome “Giordana” significa “Fiume che scorre” sono arrivata per donare, insieme a tutti i bambini nati in questo momento storico, un’ondata di benedizioni in questo mondo” è la didascalia allo scatto. “Mi è scoppiato il cuore per la seconda volta #benvenutaalmondo #piccolamia” scrive la Fuccillo.

I commenti dei fan non tardano ad arrivare. “Che bellissima notizia, benvenuta Giordana.. Tanti tanti auguri”, “Auguri tesoro a te e tuo marito. Ben arrivata Giordana, ti abbiamo aspettato tutti. Finalmente sei arrivata, per la gioia di mamma e papà e la tua sorellina Cristiana. Augurissimi”. Susy Fuccillo e Salvatore Raciti genitori bis al settimo cielo per la nascita della loro seconda figlia, arrivata nel giorno della vigilia di Pasqua. La famiglia Raciti si allarga di nuovo.