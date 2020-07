Svelata l’identità della “bionda sospetta” che appare sulla copertina di Nuovo accanto a Stefano De Martino, non è Belen Rodriguez

Gossip ultima ora – La bufera intorno a Stefano De Martino e Belen Rodriguez non accenna a placarsi. Tantissime le fake news su conto del ballerino, il quale sarebbe stato visto svariate ragazze. L’ultimo episodio risale proprio a un giorno fa: Stefano è stato fotografato in barca con una ragazza bionda non identificata.

Gossip e rumors sul conduttore sono stati subito alimentati, soprattutto dopo l’uscita della foto che ritrae De Martino e la sua “amica” sulla copertina del magazine Nuovo. Oggi stesso è stata finalmente svelata l’identità della ragazza.

Gossip ultima ora: la ragazza bionda si chiama Emma

Gossip ultima ora: La copertina di Nuovo sta facendo il giro del web e delle edicole. La foto di Stefano De Martino, chiaramente meno triste rispetto alla Rodriguez, in compagnia della ragazza in costume che si vede di spalle ha fatto pensare subito al flirt. Ma ecco che arriva la smentita in tempo record.

La notizia sull’identità della ragazza è stata svelata direttamente dall’ufficio stampa di De Martino. La giovane si chiama Emma, è un’amica di Stefano ed è felicemente fidanzata con Andrea.

Gossip ultima ora ed è subito fake news

Gossip ultima ora: Nessun flirt tra Emma e Stefano. Secondo quanto riportato dalla stessa fonte, Andrea, fidanzato della ragazza, era presente anch’egli durante quel “caldo e comune pomeriggio” in barca. Il paparazzo autore della foto avrebbe quindi fornito al magazine “un servizio non completo in quanto nella stessa giornata erano presenti altre persone, tra cui, appunto, il fidanzato della ragazza in questione, per altro impegnato in atteggiamenti romantici con la fidanzata”.

In ogni caso, mentre il conduttore è impegnatissimo con Made In Sud, Belen Rodriguez continua a non darsi pace.