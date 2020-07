Sofia e Alessandro, al falò di confronto toni molto inquieti fra i due che cercano di chiarirsi e finiscono fuori da Temptation Island

Seconda puntata del reality dell’estate. Edizione come previsto di gran successo. Nella puntata del 9 la prima coppia, Sofia e Alessandro, è fuori da Temptation Island. Sin dal primo appuntamento si era capito che ne avremmo viste di cotte e di crude e così è stato. Moltissime le coppie in crisi anche quelle insospettabili come quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Tra le sei coppie una ieri sera durante la puntata ha abbandonato l’isola: Sofia e Alessandro. Ecco cos’è successo.

Falò di confronto fra la coppia Sofia e Alessandro, richiesto proprio da quest’ultimo dopo i comportamenti visti dalla sua fidanzata Sofia nei riguardi di Alex, il tentatore. Dopo molto parole dai toni abbastanza tesi, Sofia confessa ad Alessandro riguardo al suo comportamento: “C’è una spiegazione per ogni cosa. Anzi mi sono trattenuta, dovevi schiattare”. Alessandro dopo questa affermazione si sente più tranquillo e la coppia decide di comune accordo di lasciare l’isola, ammettendo entrambi di aver sentito molto la mancanza dell’altro. Sofia e Alessandro abbandonano l’isola e ci riprovano, riusciranno a restare uniti come coppia?