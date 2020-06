View this post on Instagram

Questa foto L ho scattata meno di due anni fa a una settimana dalla mia tiroidectimia,ancora non sapevo le complicazioni che un intervento del genere mi avrebbe causato,ma ero comunque felice di poter essere curata.Da allora sono successe a causa di questo problema altre mille complicazioni tra cui un isolamento totale di 3 giorni in ospedale per sottopormi alla medicina nucleare.Non parlo mai e con nessuno di quanto ogni cambio di terapia influisca sul mio fisico,sul mio umore ma anche sulla mia anima.La mia pagina è all’80% femminile ed è proprio alle donne L incidenza maggiore di tumore alla tiroide..in molte sapendo della mia esperienza mi hanno scritto e molte altre hanno eseguito controlli e di questo sono fiera..la mia esperienza di vita mi porta a pochi consigli da dare ma posso dire con certezza che se non mi fossi controllata con una semplice ecografia un pomeriggio di due anni fa oggi non starei qui a parlarvi di me..controllatevi basta poco..#tiroide