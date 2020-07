Giovedì 9 Luglio andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island 7. Tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia la situazione tesa

Qualcosa ci dice che i primi problemi da affrontare saranno quelli che vedranno protagonisti Pietro Delle Piane e Antonella Elia. Sembra infatti che Antonella Elia non si sia comportata in modo diplomatico in questi giorni, Pietro sostiene di aver visto la sua fidanzata in atteggiamenti equivoci con uno dei tentatori di Temptation Island. Inutile dire che gli umori sono accesi !

Sono volate sberle? Probabile!

Amedeo Venza ha riportato un’anticipazione proprio sui due fidanzati di Temptation Island 2020, è già pronto il falò di confronto. “Volano sberle…” Antonella Elia avrebbe alzato le mani su Pietro in seguito al comportamento poco corretto all’interno del villaggio. Questa coppia dapprima così tranquilla e affiatata sembra mostrare delle crepe al primo colpo di vento, ma una domanda sorge spontanea…

Sarà andata davvero così? Pietro Delle Piane cosa avrà mai combinato per far perdere le staffe in questo modo ad Antonella Elia? In molti se lo stanno chiedendo, secondo voi Antonella Elia di Temptation Island potrebbe davvero lasciare definitivamente il suo promesso sposo? C’è il serio rischio che la coppia vip di Temptation Island 7 potrebbe scoppiare alla fine del percorso nei sentimenti? Lo scopriremo solo vivendo o guardando la prossima puntata!