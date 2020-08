Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia pronti per il “sì”? Lei prende una decisione

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia fanno davvero sul serio. A rivelarlo è l’ex moglie di Sarcina, che ha fatto un importante passo avanti

Hanno fatto davvero tanto parlare di loro al Grande Fratello Vip. Adesso, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono più innamorati che mai,ta to che si stanno godendo una luna di miele anticipata sulle Dolomiti. Saranno pronti per il grande passo? La coppia è davvero sulla buona strada, a confermarlo è stato un importante gesto di Clizia nei confronti di Paolo. La bella siciana ha preso una decisione, ecco quale.

Clizia sempre più fiduciosa in Paolo

Dovutisi separare durante il Grande Fratello Vip, Paolo e Clizia sono stati distanti per mesi a causa dell’emergenza Covid-19. Lui in compagnia della madre, Eleonora Giorgi, lei nella sua casa di Agrigento insieme a Nina, la figlia avuta dal matrimonio con Francesco Sarcina. Ecco, il gesto della modella riguarda proprio la ragazzina, che finalmente è stata presentata a Paolo Ciavarro, grande prova d’amore da parte di Clizia Incorvaia. Ma non finisce qui.

Si parla già di figli

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sembrano essere sempre più uniti. Soprattutto dopo il lockdown, quando Paolo è letteralmente scappato in Sicilia per ricongiungersi con l’amata, la coppia non ha fatto altro che dimostrare il suo amore attraverso i social. I due, inoltre sembrano già parlare di nozze e di figli. A tal proposito, qualche notizia trapela direttamente dalla Incorvaia, la quale, intervistata dal magazine Chi, ha dichiarato che per la prima volta nella sua vita sta costruendo qualcosa di importante insieme a qualcuno. Inoltre ha parlato di figli che potrebbero un domani arrivare: la loro prima figlia si chiamerà Luna, come suggerito dai loro fan.