Nozze in segreto per la coppia Lino Guanciale e Antonella Liuzzi. Piovono gli auguri sul web.

Lino Guanciale ed Antonella Liuzzi si sposano in segreto. Matrimonio per pochi intimi a Roma, dettato dalle norme anti Covid dettate dal governo ed anche per l’estrema riservatezza dell’attore. Dopo l’uscita della notizia del matrimonio è stato proprio Guanciale a postare uno scatto del matrimonio sul suo profilo Instagram rendendo così ufficiale la notizia.

Guanciale – Liuzzi matrimonio per pochi intimi, ma il web va in delirio

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi sposi. La coppia che ha voluto sposarsi con una cerimonia per pochi intimi ha poi condiviso l’evento sui social con fan ed amici attraverso un post pubblicato proprio dall’attore (impegnato in una nuova produzione televisiva) . La notizia del matrimonio ha mandato in tilt il web che ha risposto inondando il post di commenti di auguri e di like.

Gli auguri dei Vip

Tra i primi a fare gli auguri ai neo sposini troviamo, Gianmarco Saurino (collega che ha recitato con Guanciale in “Non dirlo al mi capo”), Francesca Chillemi (pronta a tornare con Che Dio Ci Aiuti) e Gabriella Pession. Molti i messaggi per i neo sposini anche da parte dei fan: “Congratulazioni vivissimi! sappiamo quanto tu tenga a mantenere privata la tua vita e sapere che hai condiviso con noi questo tuo momento speciale è davvero importante”.