Covid: Ancora brutte notizie per il calcio spagnolo

Il Corona virus continua nel suo processo distruttivo: Dopo la notizia della positività di un giocatore del Barcellona, è la volta dell’Athletic Bilbao . 6 sono i contagiati individuati dopo i tamponi effettuati prima della ripresa degli allenamenti sottoposti a test PRC e sierologici così come stabilito dal protocollo de LaLiga prima dell’inizio degli allenamenti prestagionali.

Giocatori messi in isolamento

Ovviamente i giocatori hanno avuto l’obbligo di isolarsi nelle proprie case e che saranno sottoposti a nuovi esami la prossima settimana. I casi sono già stati segnalati alle autorità sanitarie competenti.Seguendo le linee guida stabilite da LaLiga, gli allenamenti della prima squadra avverranno inizialmente individualmente. Inoltre, come stabilito dal protocollo, venerdì prossimo tutti i negativi avranno modo di sottoporsi a nuovi test.Che dire? Speriamo possano guarire presto e tornare a giocare e far felici allenatori, compagni di squadra e tifosi!

Covid e calcio spagnolo. Aggiornamenti in merito ai giocatori

Coronavirus: ultimi sforzi prima della normalità

Il Covid non ha risparmiato nessuno e continua ancora in tutto il mondo a fare danni. Occorre avere buon senso, restare con i piedi per terra e accettare il fatto che lo sport ne risente come qualsiasi altro settore dell’economia mondiale. Sicuramente una squadra forte come il Barcellona avrà modo di rifarsi e tornare a giocare sereno portando avanti uni spirito ancora più unito di prima!