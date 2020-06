Una coppia che scoppia, mentre lui De Martino dimagrisce, la Rodriguez si mette in posa in costume da bagno!

La Rodriguez si mette in posa, è il delirio sui social- Belen Rodriguez -Stefano De Martino sta degenerando non solo in tv ma anche sui social. Numerosi gli haters che si scatenano contro Belen Rodriguez, in seguito a una foto in bikini, i commenti e gli insulti piovono a raffica sul suo profilo.

Gli insulti degli haters per la Rodriguez in posa…

Già, una vera e propria violenza verbale:”Ma vai a Napoli e fai la moglie, allora ha ragione lui”

“Basta Belen ma fai qualcosa, stai sempre con sta famiglia al seguito ma riesci ogni tanto a fare le cose da sola. Ma dai!! Non sei l’unica donna che soffre per amore”. “Le donne latine che si sposano con gli uomini del Sud Italia non capiscono mai il valore della famiglia di lui seppur loro pensano di fare tanto per la famiglia di lui”.

Sono in molti a essere contro di lei Tanto che Belen si è anche spaventata: “Sto iniziando ad avere paura”, ha commentato la showgirl argentina.

Una domanda è lecita, perchè la Rodriguez si mette in posa?

Mentre De Martino dimagrisce, la Rodriguez si mette in posa:Ormai il caso Belen Rodriguez -Stefano De Martino sta degenerando non solo in tv

Intanto, mentre Belen passa il tempo con la famiglia cercando di riprendersi dal momento poco felice, ostentando tranquillità mettendosi in posa, l’effetto che ha sui suoi followers è distruttivo. Ricevere insulti e provocazioni, è sicuramente poco confortante, ma d’altraparte perchè mettersi in posa in bikini ?…In compenso ,Stefano De Martino non sembra essere particolarmente in forma, persino la Venier durante l’intervista di questa domenica 14 Giugno a Domenica In, gli chiede se ci sia un motivo in particolare che abbia causato il suo drastico dimagrimento.

Ovviamente si trattava di una domanda retorica…