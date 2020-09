Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori, la cantante, dopo l’annuncio del parto, si mostra al naturale 5 giorni dopo

Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori di Daisy Dove; dopo l’annuncio del parto, oggi la cantante si mostra ai suoi fan che subito impazziscono per la sua spontaneità. Daisy Dove è la secondogenita di Orlando Bloom, già padre di Flynn, un bambino di 10 anni avuto dall’ex moglie Miranda Kerr.

Katy Perry e Orlando Bloom annunciano la nascita della piccola Daisy Dove sui social

La coppia di neo genitori ha deciso di annunciare la nascita della loro bambina attraverso i social postando su Instagram un lunghissimo post. La coppa ha postato uno scatto della piccola manina di Daisy Dove racchiusa fra quelle di mamma e papà. Katy Perry scrive: “Stiamo volando, pieni di amore e meraviglia, per l’arrivo sano e sicuro di nostra figlia, sappiamo di essere fortunati e che non tutti possono vivere un’esperienza di parto tranquilla come la nostra”. La cantante prosegue: “le comunità di tutto il mondo registrano ancora una carenza di operatori sanitari e ogni undici secondi una donna incinta o un neonato muore, principalmente per cause che possono essere prevenute”.

Katy Perry si mostra dopo il parto: il suo look da mamma fa impazzire tutti

I neo genitori e l’UNICEF uniti per uniti per i bambini bisognosi

Il post condiviso da Katy Perry e Orlando Bloom in occasione del parto continua così: “Dal COVID-19 molte più vite di neonati sono a rischio a causa della maggiore difficoltà di accesso ad acqua, sapone, vaccini e medicinali. Come genitori di un neonato, questo ci spezza il cuore, poiché ora più che mai entriamo in empatia con i genitori in difficoltà. In qualità di ambasciatori di buona volontà dell’UNICEF – prosegue la cantante – sappiamo che l’UNICEF è lì, sul campo, a fare tutto il necessario per garantire che ogni donna incinta abbia accesso a un operatore sanitario qualificato e a un’assistenza sanitaria di qualità”.

Katy Perry si mostra “senza veli” a pochi giorni dal parto: un messaggio a tutte le neo mamme

Katy Perry, dopo soli 5 giorni dal parto, ha deciso di mostrarsi al naturale, per far vedere al mondo intero come appare veramente il corpo di una donna dopo una gravidanza. La Instagram Story postata dalla cantante (che ha anche annunciato l’uscita del nuovo album) la ritrae in mutandoni usa e getta e reggiseno da allattamento. Lo scatto invita tutte le neo mamme ad accettare i cambiamenti del proprio corpo e a vivere il post-parto con spontaneità nonostante la stanchezza, la paura e le insicurezze che lei stessa ha affrontato.