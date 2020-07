Il gossip su Ilary Blasi rifatta: quel ritocchino di troppo che ha scatenato opinioni contrapposte

Roma 28-07-2020, Gossip, Ilary Blasi rifatta sul viso? La moglie di Francesco Totti, Ilary, sorprende per i troppi ritocchi? Pioggia di aspre critiche per la conduttrice dello Show dei Record, sembrerebbe che l’ultimo scatto postato sui social dalla donna non sia stato amato proprio da tutti.

Insieme ai tanti complimenti per la capitana, arrivano anche alcuni insulti. Tutti urlano al ‘ritocchino‘ di troppo!

Ilary Blasi rifatta sul viso: Il ritocchino estetico non è piaciuto ai fan

Gossip: Ilary Blasi ritocchino estetico sul volto. Sul profilo Instagram Ilary Blasi ha postato delle foto poco gradite a molti dei suoi followers, accanto alle foto scattate a Sabaudia. Pare però che il post non abbia convinto tutti. I commenti sotto allo scatto sono contrastanti, e si dividono tra gli utenti che attaccano la conduttrice televisiva, e coloro che invece accorrono in sua difesa.

L’argomento di discussione sarebbe l’ennesimo ritocchino estetico al quale, secondo alcuni, sarebbe ricorsa Ilary. Ilary cosa hai combinato? Per noi resti sempre bellissima!

Ilary Blasi ritocchino sul viso ha scatenato polemiche sterili: tutta aria fritta post ritocco

Gossip: Gli haters non hanno esitato un secondo a fiondarsi sotto l’ultimo post della bella Ilary, per commentarne i tratti del viso. Secondo loro qualcosa non quadra, e i ritocchi estetici le stanno sfuggendo di mano. Ma sarà tutto vero?

La risposta da parte della conduttrice non è ancora arrivata, ed i riflettori sono tutti puntati sulla sua eventuale reazione agli attacchi.