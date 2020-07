Covid-19: Roberto Burioni, su MedicalFacts, scrive “Non si scherza con i numeri”.

Covid-19 – Burioni afferma che con i numeri non si scherza, i numeri, sono difficili da contestare. Basta informarsi su JAMA Internal Medicine, giornale che descrive e riassume i morti in Italia, evidenziando il devastante impatto del Covid-19 sulla mortalità generale. L’impatto di Covid sulla mortalità non solo è fin troppo chiaro, per Burioni, ma è stato “devastante”.

Dal 15 al 28 marzo abbiamo superato i diecimila decessi a settimana.

Covid: Da quando è scoppiato a marzo il numero dei morti impenna. Negli anni precedenti morivano mediamente 4-5000 persone a settimana; dal 15 al 28 marzo abbiamo superato i diecimila decessi a settimana. Burioni esorta a essere attenti, sebbene proprio adesso qualcuno invita gli italiani ad andare in vacanza e a lasciarsi alle spalle il lockdown e la paura del contagio.

Covid: ora è considerato da molti più “buono” sarà vero?

Burioni esorta a non abbassare la guardia. “Grazie a sforzi sovrumani – scrive – gli italiani stanno riuscendo a uscire da questo incubo di morte. Ma il virus circola ancora ed è pronto a ripartire, come peraltro ha fatto in Spagna, dove il clima e lo stile di vita non sono certo troppo diversi dal nostro.

Insomma, dobbiamo ricominciare a vivere la nostra vita, a lavorare, a vederci e a divertirci. Ma non possiamo permetterci di ignorare alcune semplici e basilari norme di protezione reciproca. Uno di questi è il portare sempre la mascherina negli ambienti affollati”.