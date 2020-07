Valentino Picone insieme a Salvatore Ficarra ospiti al Filming Italy Sardegna Festival

Ficarra e Picone-Era da un pò di tempo che non si sapeva più nulla su Ficarra e Picone, recentemente ospiti al Filming Italy Sardegna Festival di Tiziana Rocca, hanno annunciato che a settembre riprenderanno a condurre ‘Striscia la notizia’ per due mesi.

Si tratta di una trasmissione in cui dice Valentino, “che si nutre di mostri televisivi e dove c’è un tasso di irresponsabilità che ci ha fatto restare uguali a noi stessi, leggeri”.

Filming Italy Sardegna Festival: cosa faranno Ficarra e Picone dopo il pluri-premiato film Il primo Natale?

Ficarra risponde alla domanda così: “Abbiamo molte idee, ma vorremmo fare, vista la situazione, un film semplice, facile da realizzare. Per fortuna ‘Il primo Natale’ è riuscito a fare la sua corsa prima del Covid-19. Meno male perché un film del genere oggi sarebbe impensabile, girato in Marocco, una grande troupe e tante lingue.

Lo abbiamo fatto per togliere l’immigrazione dall’attualità e per far capire che c’è sempre stata gente che fugge da qualcosa. D’altronde la nostra Sicilia accoglie tutti da sempre, tutti si sono rifugiati da noi, dai normanni agli arabi.”

Le possibilità che nel futuro del duo comico ci sia un conversione verso temi più seri è, almeno per ora, pari a zero. Dice Picone: “Volete sapere se il nostro sogno è quello di fare film drammatici? Datemi dieci minuti e ne scrivo uno”. Ancora più diretto Ficarra: “È impossibile perché siamo scemi e la stupidita ci mette a riparo da cose serie”.