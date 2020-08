Ilary Blasi in una foto su Instagram: Facciamo festa?

Ilary Blasi: Protagonista di una discussione mediatica!

Ilary Blasi e Totti non perdono tempo e tra una foto e l’altra riescono anche a trovare il tempo di bisticciare!L’ex capitano della Roma Francesco Totti si è infuriato con Ilary in seguito alla foto postata sul suo profilo Instagram, una foto di lei sulle scale di un locale con la scritta: “Facciamo festa?”.

L’immagine è stata pubblicata da Ilary solo poche ore dopo l’ultima ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza che ha annunciato la sospensione di attività al chiuso come le discoteche. Sono stati in centinaia a commentare in maniera negativa il post della show girl, accusandola di dare un messaggio poco delicato e adatto alla situazione.

Ilary Blasi ha deciso di non eliminare il post nonostante le critiche dei follower

Nonostante le critiche, la conduttrice Ilary Blasi ha comunque deciso di non eliminare il post e non ha risposto a nessuna delle critiche che le sono state fatte o tentato di rialzarsi da questo scivolone social. Come mai?E’ una reazione alquanto insolita per la Blasi che è sempre così spumeggiante e reattiva, cosa bolle in pentola?