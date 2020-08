Andrea Petagna positivo al coronavirus.

Corona virus – Come riportato dalla testata giornalistica Repubblica, Andrea Petagna risulta positivo al covid. Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone tornerà a giocare.

Due i calciatori del Torino risultati positivi

Successivamente due calciatori del Torino sono risultati positivi al Covid-19. Lo comunica il club granata, precisando di aver “immediatamente informato le autorità competenti”. I due calciatori, attualmente asintomatici, sono in isolamento come da protocollo. Sono in atto ulteriori accertamenti per altri tre calciatori della prima squadra che nei giorni scorsi erano stati in stretto contatto con i positivi al Corona virus e che al momento attuale non fanno ancora parte del gruppo squadra.

Corona virus e il calcio: Andrea Petagna positivo al virus

Ecco la nota ufficiale del Sassuolo: L’attaccante nero verde Jeremie Boga è risultato positivo al Covid-19.

Asintomatico, non è entrato in contatto con nessun altro tesserato e si trova in isolamento, in accordo con le autorità sanitarie e in base ai protocolli vigenti. L’attaccante del Napoli, reduce dalla stagione alla Spal, ha effettuato i test medici dopo la positività al Covid-19 del fratello. Petagna ha già iniziato il periodo di quarantena e si aggregherà alla squadra solo dopo la negatività del secondo tampone. Inoltre, come riporta gazzetta.it, c’è un caso di positività anche in casa nel Brescia. Si tratta di un giocatore appena rientrato da una vacanza in Sardegna dove tra l’altro nei giorni scorsi è stato in contatto con altri elementi della rosa delle rondinelle. Anche questi si sottoporranno a tampone nelle prossime ore. Per il momento il Brescia, retrocesso in Serie B, attende ulteriori riscontri e accertamenti.