Coronavirus in Italia: oggi se ne registrano 845, contro i 642 di ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono 6, contro i 7 di ieri.

Corona virus – Il numero di casi totali sale a 256.118, quello dei morti è di 35.418. Il numero di guariti dimessi è ora di 204.686, mentre quello degli attuali positivi e’ pari a 16.014.Nel dettaglio:

i positivi sono gli 883 ricoverati con sintomi (+17 su ieri),

(+17 su ieri), i 66 (stesso numero di ieri) in terapia intensiva e

i 15.063 (+135) in isolamento domiciliare.

Ecco cosa succede in Lombardia e nelle altre regioni

Per le regioni la Lombardia segna +91 casi di Corona virus . E’ seguita dall’Emilia Romagna con +76, dal Lazio con 75, dal Veneto con 59. Dalla Campania con 56, dalla Sicilia con 45, dal Piemonte con 42 e dalla Toscana con 40. Nessuna regione segna oggi zero nuovi casi.

L’incremento del numero di tamponi è pari a 77.442, che porta il totale a 7.790.596, di cui 4.600.949 testati. La maggior parte dei casi di positività al virus “è stata contratta sul territorio nazionale. Risultano importati da stato estero il 28,3% dei nuovi casi diagnosticati nella settimana di monitoraggio)” ha sottolineato il report settimanale della cabina di regia per il contrasto del coronavirus del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.

Corona virus aggiornamenti di oggi, dati e statistiche

Corona virus: un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la terza settimana consecutiva.

“Nella settimana di monitoraggio il 28,6% dei nuovi casi diagnosticati in Italia è stato identificato tramite attività di screening, mentre il 34,0% nell’ambito di attivita’ di contact tracing”. “I rimanenti casi” sottolinea il report “sono stati identificati in quanto sintomatici (30,4%) o non è riportata la ragione dell’accertamento diagnostico (7,1%). Quindi, il 63% dei nuovi casi di Corona virus sono stati diagnosticati grazie alla intensa attività di screening e indagine dei casi con identificazione e monitoraggio dei contatti stretti”.