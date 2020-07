Notizie Gossip: Gianluca Grignani e Francesca Dall’Olio si sono lasciati?

Il cantante più amato dalle ragazzine degli anni 90 è tornato single? Sarà vero che ha messo un punto al matrimonio con la moglie Francesca? Separazione in corso? Al momento secondo quanto dichiarato da Dagospia, il matrimonio di uno dei volti più celebri del rock italiano ha toccato il fondo. Nessuna dichiarazione ufficiale.

Nessuna dichiarazione ufficiale da parte del cantante

Da parte di Gianluca Grignani nessuna dichiarazione ufficiale è stata però rilasciata né tantomeno dalla moglie. I riflettori sono infatti tutti puntati sui due, in attesa di qualche fatidica conferma o smentita. L'unica certezza è che le tensioni che intercorrevano nell'ultimo periodo tra Grignani e la moglie, Francesca Dall'Olio, non erano di certo una novità.

Il cantante dopo la crisi nel suo rapporto con la moglie, avrà una rinascita?

Non ci sono al momento situazioni in grado di smentire apertamente che la crisi sia pura invenzione, è noto che i due stessero attraversando un burrascoso momento di crisi, tutti però speravano che si sarebbe risolto in breve tempo. Gianluca Grignani e Francesca Dall'Olio sono sposati dal lontano 2003. La loro è stata un'intensa storia d'amore.

A Francesca Grignani ha dedicato testi come Sei Unica e Francy. Insieme hanno avuto la bellezza di 4 figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. Sembrerebbe sia stata proprio Francesca a lasciare Grignani dopo un lungo periodo di crisi. I due si stanno al momento tenendo alla larga dalle indiscrezioni.