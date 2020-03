Coronavirus Ultime Notizie. E’ arrivato coprifuoco! Pene più severe per chi verrà fermato in strada e risulterà positivo al coronavirus, anche per gli asintomatici sono previste pene fino a 12 anni di carcere.

Notizie Ultima ora – Ultime Notizie – Allerta e Rigore Massimo. C’è il coprifuoco da Coronavirus. Ben 8.000 multe e pene nelle ultime 24 ore. Controlli più severi anche per chi fa la spesa, va dal parrucchiere, alla SPA, le corse al parco, leggere seduti sulle panchine, sono tutte abitudini da fuorilegge! Ma non è tutto, stanno controllano le uscite da casa con le celle telefoniche. Attenzione anche agli asintomatici previste pene e multe.

Da oggi c’è l’obbligo della nuova autocertificazione per chi esce da casa, in cui si dichiara di non essere sottoposti a quarantena

Il Viminale causa Coronavirus ha dato ordine alle forze dell’ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Protezione Civile e Esercito di effettuare controlli capillari. Sono previste sanzioni, denunce e carcere emesse nei confronti di chi non abbia dei validi motivi per stare in giro. Specialmente e soprattutto nei confronti di coloro dovrebbero stare in quarantena e non lo fanno. Da oggi c’è l’obbligo di una nuova autocertificazione in cui si dichiara di non essere sottoposti a quarantena.

Il ministero dell’Interno ha disposto: condanna fino a 12 anni di carcere. Il reato contestato è quello di epidemia colposa, disciplinato dall’articolo 438 del Codice penale, il 448 e il 452 che stabiliscono le pene per chi attenti alla salute pubblica.