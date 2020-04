Beatrice Valli e Marco Fantini nel video messaggio a Verissimo parlano della prossima nascitura Azzurra, e del matrimonio….

La data del parto è vicinissima. Beatrice Valli e Marco rilasciano un video messaggio a Verissimo e parlano anche del matrimonio fissato al 27 settembre. Con un sorriso smagliante ed in super forma, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne saluta la conduttrice Silvia Toffanin e il pubblico, facendo notare il suo “pancione” e sottolineando che mancano appena 2 settimane alla nascita di Azzurra. La coppia, tra saluti e messaggi, si fa sfuggire anche qualche piccola indiscrezione sulle nozze.

Il messaggio di Beatrice a tutte le donna in dolce attesa

Durante il video messaggio, la Valli dedica un pensiero a tutte le donne in dolce attesa: “So che non è un momento semplice, ma dobbiamo essere forti. Mi raccomando, dobbiamo essere forti e allora forza e coraggio!” queste le parole di Beatrice, alle quali seguono quelle di Fantini che saluta i futuri papà, rimarcando la sua gioia per poter entrare in sala parto. Moltissimi i messaggi sui social per la bella famigliola: “Che belli che siete… che il Signore vi protegga!!!”

Marco Fantini e Beatrice Valli Verissimo

Beatrice Valli e Marco matrimonio rimandato: “Forse non a settembre… ma si farà”.

Beatrice Valli e Marco Fantini, riescono a trovare il lato positivo della quarantena. La coppia, infatti, durante il video messaggio, dichiara che proprio grazie alla quarantena hanno potuto passare molto tempo con i figli, reinventandosi in giochi sempre diversi. Beatrice, afferma:“Abbiamo riscoperto i nostri piccoli, il tempo con loro, che ci mancava tanto ma mancava più a loro”. Proprio mentre parlano del tempo con i loro piccolini, la Valli lancia una battuta/frecciatina a Fantini: “Si farà il matrimonio? Perché io non ti sopporto più..” e ridacchia.

L’ex tronista di Uomini e Donne risponde: “Forse non a settembre, ma si farà. Adesso dobbiamo capire se ci si riuscirà…”. La Valli aggiunge: “Vedremo!” e saluta tutti ringraziando la redazione di Verissimo. La data delle nozze era stata già comunicata: “Sarà il 27 settembre, ci piacerebbe Capri” aveva annunciato la coppia. Staremo a vedere se verrà spostata o se arriveranno finalmente i tanto attesi fiori d’arancio.