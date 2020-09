Giulia De Lellis e Carlo Beretta fanno coppia! E Andrea Damante?

La nota influencer Giulia De Lellis sembra aver voltato pagina dopo la rottura con Andrea Damante, la De Lellis ha un nuovo flirt: Carlo Beretta

Giulia De Lellis, dopo aver ufficializzato la rottura con Andrea Damante, sembra avere un nuovo flirt: Carlo Beretta. Sulla sua separazione l’influencer ha dichiarato apertamente: “abbiamo voglia di proteggerci di più, per quanto possibile. Non abbiamo nascosto che da due mesi o poco più non stiamo più insieme e non viviamo sotto lo stesso tetto. Ho condiviso con voi quasi tutto di questa relazione incredibile. Stiamo cercando solo di vivere la nostra vita così come viene augurandoci il meglio insieme o separati che sia”. Ma già sono iniziati i rumors su un possibile nuovo amore per la De Lellis: fa coppia con Carlo Beretta?



Fake news? parla Deianira Marzano

Come affermato di sopra, a poche ore di stanza dall’ufficializzazione della rottura fra Giulia De Lellis e Andrea Damante, all’amatissima influencer viene già affibbiato un nuovo flirt. Il nuovo amore della De Lellis dovrebbe essere il rampollo della famiglia Beretta, Carlo. I due sembrerebbe siano stati visti insieme a cena. Giulia De Lellis e Carlo Beretta stanno davvero insieme? Giulia e Carlo, nuova coppia Vip? Ancora non è chiaro se i due stiano davvero insieme ma già fan e “gossippari” si sono messi in moto per capirlo. A spezzare tutti i rumors su di loro arriva però Deianira Marzano la quale con tono imperativo sentenzia:”Questo è un gossip finito. Carlo Beretta è in quarantena, non si è mosso da casa“.