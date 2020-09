Federica Panicucci a Mattino 5: “Non va bene, non lo posso accettare”

Federica Panicucci durante la trasmissione Mattino Cinque ha assistito ad una serie di attacchi tra i gli ospiti che non si aspettava minimamente di vedere. La seconda parte della trasmissione è stata piuttosto movimentata, tanto da spingere Federica Panicucci a intervenire duramente in più di un’occasione. Valerio Vassallo, ospite a Mattino 5 ha attaccato Alessandro Cecchi Paone già al suo primo intervento contestandogli il ruolo di informatore scientifico. L’esponente del veganesimo ha poi rincarato la dose dicendo di “tagliare le corde vocali” al giornalista. La conduttrice è intervenuta subito e con forza per difendere Cecchi Paone: “Non sono d’accordo è proprio il suo lavoro quello dell’informatore scientifico”.

Mattino Cinque, la Panicucci scioccata da Valerio Vassallo: “Frasi inaccettabili”

Federica Panicucci e le polemiche in puntata a Mattino 5

La Panicucci commenta l’accaduto con una frase:“Valerio ci sono delle frasi che hai detto che francamente sono inaccettabili”. I tentativi di Federica Panicucci di riequilibrare le acque non sono serviti a spegnere le polemiche, il dibattito infatti si è infuocato nuovamente con le dichiarazione di Daniela Martani.

Federica riprende Daniela Martani: “Questo non lo voglio sentire, basta!”

Durante l’evolversi della trasmissione ulteriori polemiche non sono finite, anzi, Daniela Martani ha continuato a sostenere di non aver preso il Covid, nonostante il suo continuo stare in mezzo alla gente, spesso senza mascherina. Le parole di Federica Panicucci sono state: “Questo non lo voglio sentire ancora una volta. E dai, basta! Siamo già oltre non voglio parlare di te come negazionista del covid ma come vegana”. Insomma la simpaticissima conduttrice ha dovuto affrontare un’altra puntata movimentata!