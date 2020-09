Lo stylist Giovanni Ciacci, affronta le innumerevoli offese da parte dei leoni da tastiera.

Notizie, Giovanni Ciacci, l’esperto di moda dalla barba blu ha deciso di agire, prendere seri provvedimenti: “Oggi sporgerò denuncia alla polizia postale” ha fatto sapere Giovanni Ciacci corredando il profilo dal quale ha ricevuto offese: “Come vedete sono profili fake creati solo per offendere” “I social sono diventati un covo di odio. Questo co**ione ha creato apposta il profilo finto per scrivere queste due cose come potete vedere dal numero dei suoi post” ha continuato lo stylist dalla simpatica barba blu.

Notizie, Giovanni Ciacci prenderà provvedimenti molto più seri rispetto a prima. Abbandono definitivo dei social?

Giovanni Ciacci si difende come può

Sembra di si: “Penso che abbandonerò presto tutti i social” ha affermato. Lo stylist è stanco di ricevere minacce, insulti, offese e commenti inopportuni e inappropriati sui social. Giovanni Ciacci vuole denunciare la persona in questione alla polizia postale: “Vi giuro che appena la polizia scoprirà chi è comunicherò qui la sua vera identità”

Ciacci si è chiesto il motivo di tutta questa avversione nei suoi confronti: “Perché tutto quest’odio? Cosa potrò mai aver fatto a questa persona?” Troppe domande inutili, lo stylist è stato attaccato troppe volte, esasperato e arrabbiato non ha bisogno di tormentarsi più del dovuto.Tutta colpa degli haters!