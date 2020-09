Calciomercato Napoli e le ultime novità sui trasferimenti serie a: offerta del Psg per Koulibaly

Trasferimenti serie a, Calciomercato Napoli, Koulibaly. In casa Napoli tutta l’attenzione è rivolta alla cessione del difensore senegalese. Attualmente l’offerta del Psg risulta essere concreta. Per Kalidou Koulibaly è arrivata un’offerta ufficiale, quella del Psg che ha tutte le intenzioni di portare il difensore allo stadio Parco dei Principi di Parigi.

Risulta ipotetico, il braccio di ferro con il Manchester City che non mostra segnali di cedimento e rimane fermo a 55 Mln e vira sul nuovo obiettivo è Gimenez dell’Atletico Madrid. Al contrario, sembra che la trattativa possa decollare dopo l’offerta ufficiale arrivata a De Laurentiis per il difensore senegalese, quella del Psg, che offre al Napoli 52 milioni più 7 di bonus, le possibilità che il senegalese resti a Napoli sembrano remote.

Trasferimenti serie a: offerta ufficiale del Psg per Koulibaly

L’offerta del Psg surclassa i 55 mln del Manchester City

Calciomercato Napoli. Tuttosport in merito alla trattativa col giocatore riporta che tramite la mediazione di Fali Ramadani, sarebbe stato comunicato al club azzurro che più di 55 milioni il Manchester City non sarebbe disposto a spendere per Koulibaly.

Queste condizioni De Laurentiis non le accetta, in quanto l’Offerta del Psg per Koulibaly è ufficiale: al Napoli vanno circa 60 mln compresi di bonus, l’affare dovrebbe concludersi entro la fine della prossima settimana.