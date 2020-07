Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca hanno svelato al mondo il sesso del loro bambino con una videoclip in grande stile. I fan sono estasiati

A poco più di due mesi di distanza dall’annuncio del lieto evento, Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca annunciano il sesso del loro bambino. Entrambi seguitissimi sui social non potevano non condividere la notizia su quest’ultimi. I futuri neo genitori però decidono di farlo in modo spettacolare sorprendendo tutti i fan e realizzano una video clip per dare la notizia.

Gianluca e Sharon: “Ti Aspettiamo Principessa di Mamma e Papà!“

Per dare l’annuncio ai loro fan, la romanticissima coppia decide di realizzare un video dove passeggiano in un prato verde in compagnia del loro cane mentre attendono l’elicottero che sorvolandoli rilascia del fumo rosa ad annunciare che a suggellare il loro amore sarà una meravigliosa principessa. Fiocco rosa quindi per papà Gianluca e Mamma Sharon, genitori per la prima volta. Il video poi si conclude con l’arrivo dei familiari ed un affettuosissimo abbraccio.