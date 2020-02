Fiammetta Cicogna dimagrita – La conduttrice televisiva è alle prese con la sua nuova vita da mamma. Lo scorso 5 settembre ha partorito due gemelle: Gaia e Gioia. Il parto è avvenuto a Ibiza, dove ha vissuto per qualche mese. L’ex conduttrice dei famosissimi reality Tamarreide e Wild Oltrenatura è poi tornata in Italia. La protagonista della serie tv Mediaset Made in Italy, ogni giorno, sul suo profilo Instagram ama raccontare le sue giornate trascorse con le piccole. “Iniziano a fare le carezze” scrive sui social pubblicando la foto che la ritrae con una delle sue bambine in braccio.

Dal 2014 Fiammetta Cicogna è legata all’imprenditore franco-svizzero Carl Hirschmann, papà delle gemelle, nate il giorno del suo compleanno. Sui social l’attrice ha svelato il motivo per cui ha voluto partorire a Ibiza: “Voglio regalare aria pulita e serenità alle piccole nei primi mesi di vita”. Le gemelline Gaia e Gioia sono nate con un parto cesareo. “Ho provato l’esperienza del parto naturale per 36 ore, poi la piccola era girata male con la testa e ho dovuto fare un cesareo d’urgenza”.

Vita da mamma: Fiammetta Cicogna dimagrita troppo dopo il parto

Dopo la gravidanza Fiammetta Cicogna è tornata in forma in pochissimo tempo. Con il pancione era arrivata a pesare 72 kg. Curando molto l’alimentazione, ha raggiunto in breve tempo 60 kg. Ma ora i fan la vedono troppo dimagrita: “Ingrassa un pochino Fiammetta!! Sei troppo asciutta adesso..! Complimenti per le tue bamboline…ti invidio!”, “Bella foto con chi sei con Gaia o con Gioia?”, “Come fai a distinguerle?”. Semplice per una mamma che ogni giorno con amore e attenzione osserva i propri figli nei loro piccoli gesti, unici e inconfondibili. E Fiammetta… questo lo sa!