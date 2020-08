Vi ricordate di Fedro Francioni? Il simpaticone del Grande Fratello Vip 2003 adesso è una persona completamente nuova

Fedro Francioni è stato uno dei concorrenti più simpatici del Grande Fratello 2003. Tutti lo ricordano come una persona solare e scherzosa, infatti si è subito accaparrato il consenso dei telespettatori e degli inquilini. Ma dopo l’esperienza del reality, l’ex gieffino ha deciso di non proseguire con il mondo della televisione per dedicarsi alla radio. Adesso è tornato a farsi vedere ed è profondamente cambiato e dimagrito. Ecco qual è il suo segreto.

Dal Grande Fratello alla Radio

Fedro Francioni approda al Grande Fratello all’età di 33 anni dopo una brutta esperienza sentimentale: è stato lasciato all’altare dalla fidanzata. Egli, si lascia andare durante il reality, che gli regalò non poca notorietà. Tuttavia, alla fine dell’edizione, decide di non proseguire con la carriera televisiva. L’ex gieffino infatti diventa un apprezzato conduttore radiofonico. Oggi diverte gli ascoltatori di Radio Peterpan, ma si dedica al 100% alla sua famiglia, composta dalla compagna Elena De Poli e il loro figlio Gianfilippo.

Fedro Francioni: ecco com’è cambiato dal Grande Fratello 2003 ad oggi

La “dieta” di Fedro Francioni

Oggi Fedro Francioni ha 50 anni, ha mantenuto la stessa simpatia di 17 anni fa ma è notevolmente dimagrito. Se ne sono accorti coloro che lo hanno riconosciuto durante le sue vacanze tra mare e piscina in compagnia di Elena De Poli e il piccolo Gianfilippo. Quale sarà il suo segreto? L’ex gieffino, a tal proposito, durante una precedente intervista, dichiaró: “non ho fatto nulla, la mia dieta è mio figlio, un bimbo di tre anni, corri tutto il giorno, gli stai dietro“.