Notizie Gossip – Emma Stone si è sposata in quarantena. La foto dell’anello scatena il gossip e i social

Notizie Gossip – Emma Stone matrimonio con Dave McCary, il regista e sceneggiatore del Saturday Night Live. La coppia aveva da pochi mesi reso pubblica la notizia delle loro nozze, ma l’emergenza Coronavirus si è intromessa infrangendo il sogno di Emma Stone e Dave McCary. Tuttavia, un’immagine postata da Emma ha scatenato il pubblico dei Social Network, suscitando un dubbio su un anell “equivocabile” che la Stone porta al dito.

Emma Stone, vincitrice del Premio Oscar come attrice protagonista per il film musicale La La Land, conosce Dave McCarey sul set di Saturday Night Live. L’attrice, a due anni dalla fine della relazione con lo Spiderman Andrew Garfield, era stata invitata a prendere parte allo sketch Well for Boys, diretto dallo stesso McCarey. Sul set scoppia la scintilla e dopo due anni finalmente arriva la proposta di matrimonio.

Le nozze in gran segreto di Emma e Dave

Emma Stone matrimonio con Dave McCarey in gran segreto

Ad annunciarlo è lo stesso regista sul suo profilo Instagram. Nonostante la coppia si sia sempre tenuta ben lontana dai media, Emma Stone e Dave McCarey, si sono mostrati sui sociali con un sontuoso e brillante anello di fidanzamento, sicuramente degno di una principessa. I due avrebbero dovuto sposarsi in una location segreta di Los Angeles. Tuttavia, in ogni amore da favola non manca la “strega cattiva”: in questo caso il lockdown.

Notizie Gossip – L’ipotesi delle nozze annullate era la più accreditata

Notizie Gossip – L’ipotesi delle nozze annullate era la più accreditata. Eppure, durante una video chat tra Reese Whiterspoon e Emma pubblicata su YouTube, i follower notano un dettaglio addosso all’attrice: un anello alla mano sinistra. Tutti possono portare un qualunque anello al dito, ma quello sulla mano sinistra della fidanzata di Dave McCarey sembra assomigliare a una fede.

Considerata l’imprevedibilità della coppia, è possibile che i due si siano sposati segretamente durante la quarantena? Ad oggi non è arrivata nessuna conferma e nesuna smentita, ma, giacchè Emma e Dave sono stati sempre molto riservati sulla loro relazione, non resta che pensare al mistero o attendere nuovi indizi.