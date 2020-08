Emma Marrone: in canotta estiva immortala i momenti migliori e lancia una novità ai fan curiosi

Emma Marrone bella e creativa sfoggia un look favoloso. Appassionata di cultura e romanticismo, Emma è scoppiettante e carica di energia, infatti a ancora una volta qualcosa di nuovo bolle in pentola.La sua personalità intraprendente ci parla di una nuova iniziativa! Di cosa si tratta? Lo abbiamo scoperto grazie a Instagram.!

La Marrone sembra davvero aver messo alle spalle il periodo oscuro e intenso che ha disegnato giorni tutt’altro che apprezzabili per la produttrice discografica italiana.

La cantante appare più in forma che mai, come un fiore che sboccia intensamente tra le distese del verde primaverile.La 36enne di fama internazionale musicale sa discernere il bene dal male dopo averlo vissuto in prima persona, sin dai tempi della relazione con Stefano De Martino. Ma il suo spirito intraprendente sa fermarsi anche dinanzi alle eccellenze della sua inossidabile passione: la musica. L’omaggio su Instagram a Ennio Morricone è un esempio che viaggia in questa direzione.

La 36enne non delude mai

Qualunque sia lo stile di Emma, le canzoni o le inziative future saranno sicuramente esplosive e ricche di arte, questo perchè Emma conosce bene il motivo per cui ha cominciato la carriera di cantante.