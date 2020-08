Corona virus, stop anche all’edizione autunnale del Romics.

Il Corona virus blocca un’altro evento. Parliamo della rassegna internazionale del fumetto, animazione, videogiochi, cinema e intrattenimento in programma ad ottobre. É stata annullata a causa delle restrizioni per il coronavirus. L’annuncio arriva dagli stessi organizzatori.

“In queste settimane abbiamo riflettuto a lungo e valutato attentamente la possibilità di svolgere la consueta edizione autunnale attuando tutte le misure di sicurezza, prevenzione e contenimento dettate dall’emergenza collegata alla diffusione del Covid-19. Tuttavia, la situazione che si è determinata non ci consente allo stato attuale di assicurare l’evento che noi tutti conosciamo. Pertanto siamo costretti ad annullare la tradizionale edizione autunnale in programma in Fiera di Roma dal 1 al 4 ottobre”.

Covid e Romics, quando si svolgerà il Romics quindi?



Salutato il coronavirus, l’appuntamento con il Romics, si svolgerà nella primavera 2021, in programma dall’8 all’11 aprile. Per ottobre, comunque, l’organizzazione sta lavorando ad un palinsesto di eventi speciali. “L’obiettivo è intrattenere il pubblico e continuare a sostenere le filiere produttive e culturali del settore mettendo a disposizione, attraverso l’ecosistema digitale romics.it, mostre, webinar tematici ed incontri live con i grandi maestri del fumetto, dell’illustrazione, dell’animazione, del cinema e dei games”.