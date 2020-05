Il video di Emma Marrone impazza su Instagram

Emma Marrone allenamento… Domenica dedicata agli esercizi fisici per Emma Marrone, la cantante per augurare una buona domenica ai suoi fan, pubblica un video che la vede alle prese con il sacco da boxer. La cantante salentina sotto al video, scrive: “Contatto fisico, la serietà manco dovessi concorrere per il titolo mondiale. Però ho capito che fa davvero bene. Buona domenica bella gente”.

Il video su Instagram nel quale, come fa notare una sua follower, sembra uscita da un film di Bruce Lee, diventa virale su internet, ed i fan si affollano nei commenti.

Emma Marrone allenamento alla Rocky Balboa, l’unico contatto fisico di questa quarantena

Il video è apprezzatissimo dai suoi follower, una Emma diversa, stile combattente,ma del resto lei lo è sempre stata. Ironicamente, i fan, rispondono:” E’ arrivato finalmente il sacco non vorrei essere nei suoi panni”, “Mai mettersi contro @real_brown”.

“Brava ma non ne hai bisogno, tu sei perfetta così. Bella e stupende come le tue canzoni” e ancora “Anche a te amore. Ammazza come meni”. Insomma, una vera e propria scoperta della boxe, la Marrone versione Rocky Balboa.